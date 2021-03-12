  • BIST 1.557
  • Altın 415,857
  • Dolar 7,5911
  • Euro 9,0528
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Kombos Otomotiv'de 9 pozitif vaka...Personeller zorla çalışmaya devam ettiriliyor!

» »
Kombos Otomotiv'de 9 pozitif vaka...Personeller zorla çalışmaya devam ettiriliyor!
Kombos Otomotiv'de 9 pozitif vaka...Personeller zorla çalışmaya devam ettiriliyor!

Kombos Otomotiv (Mercedes)’in Lefkoşa Sanayi Bölgesi ve Haspolat Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesislerinde 9 pozitif vaka tespit edildi. Kombos Otomotiv, pozitif vakalara rağmen tesislerini açık tutmaya ve personellerini çalıştırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ihbar niteliğindeki bu haberin detayları korku yarattı.

Gıynık İnternet sitesinin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun; açık olan sektörlerdeki işletmelerin personellerine 15 günde bir PCR testi yaptırma zorunluluğu olmasına rağmen Kombos Otomotiv’in hiçbir personeline test yaptırmadan işletmesini açık tuttuğu ortaya çıktı.

Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerinin yaptığı denetimlerde ortaya çıkan bu vahim durumun ardından, Belediye ekiplerinin Kombos Otomotiv’e ceza yazdığı ve bu durum üzerine Kombos Otomotiv personeline zorunlu olarak test yaptırıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz gün yapılan testlerin sonuçları neticesinde çok daha vahim bir durum ortaya çıktı. Kombos Otomotiv’in Lefkoşa’daki tesisinde 5, Haspolat’taki tesisinde ise 4 pozitif vaka tespit edildiği öğrenilirken, dün ve bugün negatif çıkan personellerin işe çağırıldığı ve pozitif vakalara rağmen Kombos Otomotiv’in tesislerini açık tutmaya devam ettiği de öğrenildi.

Kombos Otomotiv’in temaslı durumda olan ve hasta olan personelini dahi zorla işe çağırdığı iddia edilirken, bir personelin hasta olmasına rağmen zorla işe çağırıldığı ve hasta olduğu için söz konusu personelin kendi inisiyatifiyle işe gitmediği bildirildi. Geçtiğimiz gün belediye ekiplerinin ceza yazması neticesinde yapılan testler sonucunda hasta olan ve işe gitmeyen söz konusu personelin pozitif çıktığı da gelen bilgiler arasında.

Personeline henüz Şubat ayı maaşlarını dahi ödemeyen ve maaş ödemeden, test sonuçları negatif çıkan personelini çalıştırmaya devam eden Kombos Otomotiv’in, bugün ateşi yükselen bir personeli de zorla işte tutmaya devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kombos Otomotiv'de 9 pozitif vaka...Personeller zorla çalışmaya devam ettiriliyor!12 Mart 2021 Cuma 17:12
  • TDP Gençlik Örgütü:Reklamımızı asacak yürekli bir firma bulamadık12 Mart 2021 Cuma 17:11
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı!12 Mart 2021 Cuma 16:49
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstiklal Marşı'nın 100. Yaş Gününde mesaj yayımladı12 Mart 2021 Cuma 16:48
  • Özersay: Cenevre Öncesi Kapılardan Geçişler Konusunda Söz Verilmeli12 Mart 2021 Cuma 16:37
  • CTP:Kutuplaşma ve çatışma değil, toplumsal barış istiyoruz12 Mart 2021 Cuma 16:35
  • Koronavirüs Önlemleri Çerçevesinde Haftasonu Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak12 Mart 2021 Cuma 16:05
  • AB Uyum Yasalarıyla İlgili Geçici Ve Özel Komite Hal Yasa Tasarısını Görüştü12 Mart 2021 Cuma 15:40
  • Üst Koordinasyon Kurulu toplandı12 Mart 2021 Cuma 15:38
  • Lefkoşa Merkez Ve Girne Özgürada Lions Kulüplerinden Doktorlara Tıp Bayramı Ziyareti12 Mart 2021 Cuma 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti