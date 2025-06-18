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Kombos’tan AB’ye çağrı: Aktif rol üstlenin

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Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Avrupa Birliği’nin Ortadoğu’da etkin rol alması gerektiğini vurguladı.
Kombos’tan AB’ye çağrı: Aktif rol üstlenin

Rum Yönetimi’nin, Avrupa Birliği’nin uluslararası gelişmelerde hatta geniş bölgedeki olaylarda seyirci kalmasının mümkün olmadığı görüşüne sahip olmakla birlikte Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bu yönde bir çağrı yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün katıldığı olağanüstü AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Avrupa Birliği’nin Orta Doğu konusunda role ve tezlere sahip olması gerektiğini vurguladığını yazdı.

Habere göre Kombos toplantıda ayrıca  Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın, tüm müdahil taraflarla etkin bir şekilde diyaloğa girmesi baş rolü üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

AB’nin, diyalog ile ilgili çabalara müdahil olması gerekliliğine vurgu yapan Kombos, AB’nin aynı zamanda gerilimin azaltılması için net mesajlar göndermesi, bölgedeki AB vatandaşlarının güvenliği konusunda koordinasyon sağlanması gerekliliğinden de söz etti.

Rum Yönetimi’nin Gazze önerisini de yineleyen Kombos, Kallas’a insani yardım konusunda İsrail ile derhal istişarelerde bulunması çağrısında bulundu.

Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından toplantı hakkında yapılan açıklamada Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının amacının bölgedeki hızlı gelişmelerle ilgili koordinasyon sağlanması olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Kombos’un durumun oldukça kritik, ileriki günlerin de belirleyici öneme sahip olduğunu dile getirdiğini ifade etti.

Kombos’un Arap dünyasından mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği temaslar konusundan bahsederek AB’nin aktif bir rol üstlenmesi ve net bir pozisyon şekillendirmesi gerektiğini dile getirdiğini ifade eden Dışişleri Bakanlığı, Kombos’un ayrıca AB’nin gerek kurumsal gerekse üye ülkeler aracılığıyla özlü bir müdahil olmayı ileriye götürmesi gerektiğine de vurgu yaptığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Kombos’un bölgedeki gerginliğin tırmanmasının önlenmesi gerektiği üzerinde de durduğunu ifade etti.

Gazete haberinde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Kallas bölgedeki istikrarın sağlanmasının tek yolunun diplomasi olduğunu, bununla birlikte uluslararası hukukun korunması ve itidalli olunması gerektiğinden de söz etti.

 

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