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Komedyen Dave Chappelle'e sahnede saldırı

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Komedyen Dave Chappelle gösterisi sırasında saldırıya uğradı. Komedyeni sahnede yere düşürerek üzerine çıkan saldırgan olay sonrası yakalandı.
Komedyen Dave Chappelle'e sahnede saldırı

ABD'li komedyen Dave Chappelle, sahnede saldırıya uğradı. Los Angeles'taki Hollywood Bowl salonunda sahne alan komedyen gösterisinin ortasında sahneye fırlayan bir saldırganın hedefi oldu.

Chappelle'i yere düşürerek üzerine çıkan saldırgan hızla kaçmaya çalışırken güvenlik görevlilerince yakalandı.

Polis saldırganın üzerinden çıkan ucunda bıçak olan sahte bir tabancanın fotoğrafını da yayınladı.

Saldırının nedenine dair bir açıklama yapılmazken 23 yaşındaki Isaiah Lee kefaletle serbest bırakıldı.

Chappelle, bir süredir ABD’de transfobik yorumları nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi.

Etkinlikte bulunan diğer bir komedyen Chris Rock ise sahneye çıkarak “Will Smith miydi o?” diye şaka yaptı.

 
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