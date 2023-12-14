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Komiser raporu: Faruk Koca, ‘Buradan çıkamayacaklar’ demiş

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Hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha komiseri raporuna göre koridorda “Buradan çıkamayacaklar” demiş.
Komiser raporu: Faruk Koca, ‘Buradan çıkamayacaklar’ demiş

Koca, üç gün önce 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.

Ligler süresiz ertelenmiş, Koca tutuklanmış ve kulüp başkanlığından istifa etmişti.

Koca, Meler’e ‘yumruk değil tokat attığını’ öne sürmüş, Meler ise Koca’nın “Seni öldüreceğim” dediğini aktarmıştı.

Maçın saha komiseri raporu da ortaya çıktı.

NTV’nin rapordan aktardığına göre olaylar koridorda da devam etti. Raporda, Koca koridorda “Buradan çıkamayacaklar” dedi.

Oyun alanlarını düzenlemek üzere görevlendirilen yetkiliye ‘saha komiseri’ deniyor.

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