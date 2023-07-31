Komisyon AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Burs Programının 150 yeni burslusuna aramıza hoşgeldiniz diyor

Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 2023 AB Burs Programı kapsamında 150 yeni burslunun seçildiğini bildirmekten memnuniyet duyar. Bu yılki program, toplumun AB’deki eğitim ve mesleki gelişim fırsatlarını takip etme konusundaki ilgisini yansıtan yeni bir yetenekli burslu grubuna aramıza hoş geldiniz diyor.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programının öncelikli amacı, toplum ile Avrupa Birliği arasındaki sosyal bağları desteklemek ve böylece Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini teşvik etmektir. 2007 yılında Erasmus+ programına alternatif olarak başlatılan AB'nin bu amiral gemisi programı Goethe Enstitüsü tarafından uygulanmaktadır ve bugüne kadar 33 milyon Euro'dan fazla bir bütçe ile 2000'den fazla Kıbrıslı Türk öğrenciye destek vermiştir.

Avrupa Komisyonu REFORM Genel Müdürlüğü Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson şunları vurguladı: "Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programının 2023 çağrısı, Avrupa Birliği'nin eğitim ve mesleki gelişimi desteklemeye yönelik devam eden kararlılığını yansıtmaktadır. Avrupa Birliği bugünün burslularına yatırım yaparak yarının liderlerini, yenilikçilerini ve değişim oluşturucularını yaratmayı amaçlamaktadır. AB, bu kişilerin bilgiye ve kendilerini geliştirmeye olan bağlılıklarının hem kişisel gelişimleri hem de Kıbrıs Türk toplumunun genel ilerlemesi üzerinde dönüştürücü bir etki yaratarak adanın yeniden birleşmesine giden yolu açacağına inanmaktadır."

Goethe Enstitüsü Kıbrıs Direktörü Gabriele Gauler ise şöyle konuştu: "Goethe Enstitüsü olarak Avrupa Komisyonu ile işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve AB'nin amiral gemisi projesi olan Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programının etkisini artırma konusunda son derece kararlıyız. 2023/24 akademik yılında rekor sayıda başvuru aldığımız için çok mutluyuz."

Bu prestijli burs programı kapsamında seçilen burslular, 24 AB Üye Ülkesinde bilimden sanata, insani bilimlerden Avrupa dil becerilerine kadar geniş bir yelpazede ileri düzeyde eğitim ve öğrenim görme fırsatına sahip olacaklar. Avrupa Birliği, bursluların kültürler arası değerli deneyimler edinebilecekleri ve fikir alışverişinde bulunarak akademik yolculuklarını zenginleştirebilecekleri, çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir öğrenme ortamını teşvik etmekte kararlıdır.