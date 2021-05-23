Komisyon kara kapıları konusunu dikkatle izliyor

Avrupa Komisyonu’nun, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki, bir süredir kapalı olan kara kapıları konusunu dikkatle izlediği bildirildi.

Haravgi, Komisyon’dan adını belirtmediği bir temsilcinin bu gazeteye Avrupa Komisyonu’nun, “kişilerin geçişlerini düzenleyen hukukî imkân” diye nitelediği Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasını denetiminden sorumlu olduğunu da söylediğini yazdı.

Rum yönetiminin Komisyon’a, “ Covid-19 pandemisi prizması altında kamu sağlığının korunması için geçiş noktalarına kısıtlamalar uygulandığı” bilgisini verdiğini söyleyen temsilci, AB’nin, kamu sağlığı için alınan tedbirlerin orantılı ve AB normlarına uygun olması maksadıyla meseleyi büyük dikkatle izlemekte olduğunu söyledi.

Rum yönetiminin Komisyon’a “Kıbrıslı Türkler de dahil Kıbrıs vatandaşlarının 72 saatlik negatif sonuçlu PCR ibraz ederek geçebileceği, sakinlerin (AB vatandaşı ve üçüncü ülke vatandaşları) Yeşil Hattan, öğrenci gibi özel kategorilerden birinde değillerse ancak hükümetin denetimindeki bölgelerde ikamet ediyor olmaları şartıyla geçebileceği” bilgisini verdiğini de sözlerine ekledi.