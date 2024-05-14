  • BIST 10085.94
  • Altın 2432.017
  • Dolar 32.2517
  • Euro 34.844
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Komisyon toplandı... İşte Asgari Ücret masasında konuşulanlar...

» »
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere yeniden toplandı.
Komisyon toplandı... İşte Asgari Ücret masasında konuşulanlar...

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bir önceki toplantıda tarafların beklentilerini masaya koyduklarını belirterek, ‘işçi tarafı masaya bir çalışma sunmuştu. İşverenler tarafı da bu toplantıda çalışmalarını sunacaklarını belirtmişlerdi. Bugün yeniden toplandık, müzakerelere başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Bugün toplantıdan uzlaşı çıkmaması halinde komisyonun Pazartesi sabah 9’da yeniden toplanacağını belirten Gardiyanoğlu, ‘en büyük amacımız bugün Asgari Ücreti belirlemektir’ diye konuştu.

Gardiyanoğlu sözlerinin devamında, Devletin asgari ücret masasında hakem olduğunun altını çizdi.

Gardiyanoğlu, ‘En geç Pazartesi asgari ücret belirlenecektir’ dedi.

Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun asgari ücretle ilgili 988 Dolar rakamından söz ettiği hatırlatılan Gardiyanoğlu, ‘Sayın Amcaoğlu hangi parametrelere göre bu rakamı verdi bilmiyorum. Bakanlar Kurulu’nda kendisine bunu soracağım’ diye konuştu

İşveren Temsilcisi Alp Cengiz Alp da “En iyisini yapma gayretindeyiz umarım öyle de olacaktır” dedi.

Serdaroğlu: Bu masadan oy birliği çıkmayacak

İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu da teklifleri göreceklerini ve en iyisini yapmak için uğraş vereceklerini kaydetti. Serdaroğlu, bir sonraki toplantı tarihinin şimdiden belli olmasının bu toplantının erteleneceği demek olduğunu dile getirerek, ‘hükümet bu masada hakem değil, taraftır. İşçiler bugün buradan bir rakam çıkmasını bekliyor. Bu toplantıları uzatmanın alemi yok ve biz uzatma taraftarı değiliz. Şimdi Sayın Bakan toplantı başlamadan Pazartesi’yi işaret ediyor. Burada oturmanın bir anlamı yok. Sırf oturmuş gibi oturmayalım. Kalkalım gidelim. Hükümet hayat pahalılığını vermekten vaz mı geçti?

Serdaroğlu rakam verdi!

Serdaroğlu masaya net 30 bin 480, brüt 35 bin 95 TL ile oturduklarını belirterek, ‘asgari ücretliyi merak içinde bırakmayacağız. Müzakere yapılacak. Belli ki bu masadan oy birliği çıkmayacak

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güvenlik görevlilerini bıçakladı! 'Çakıyı ne olur ne olmaz diye yanıma almıştım"14 Mayıs 2024 Salı 12:51
  • Cinsel organını göstererek taciz etti.. "Üzerime cici bebe döküldü"14 Mayıs 2024 Salı 12:51
  • Öğrenciler marketten 64 bin TL'lik ürün çaldı14 Mayıs 2024 Salı 12:50
  • Girne'de Ciddi Darp ve Kasti Hasar Olayı: Zanlı Tutuklandı14 Mayıs 2024 Salı 12:08
  • Lapta'da İnşaatlardan Elektrik Kablosu Hırsızlığı: Zanlılar Tutuklandı14 Mayıs 2024 Salı 12:07
  • Demirhan'da Süpermarketten Hırsızlık: Şahıslar Tutuklandı14 Mayıs 2024 Salı 12:06
  • Güney'de kamu istihdamında artış!14 Mayıs 2024 Salı 11:25
  • Günlerdir kayıp olan Sıtkı Akargöl'ün ailesi, arama çalışmalarının hızlandırılmasını istiyor!14 Mayıs 2024 Salı 10:54
  • 19 Mayıs kutlamaları “Gençlik Meşalesi”nin yakılmasıyla başladı14 Mayıs 2024 Salı 10:52
  • Bugün ve yarın sağanak bekleniyor14 Mayıs 2024 Salı 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti