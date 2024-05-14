Komisyon toplandı... İşte Asgari Ücret masasında konuşulanlar...

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bir önceki toplantıda tarafların beklentilerini masaya koyduklarını belirterek, ‘işçi tarafı masaya bir çalışma sunmuştu. İşverenler tarafı da bu toplantıda çalışmalarını sunacaklarını belirtmişlerdi. Bugün yeniden toplandık, müzakerelere başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Bugün toplantıdan uzlaşı çıkmaması halinde komisyonun Pazartesi sabah 9’da yeniden toplanacağını belirten Gardiyanoğlu, ‘en büyük amacımız bugün Asgari Ücreti belirlemektir’ diye konuştu.

Gardiyanoğlu sözlerinin devamında, Devletin asgari ücret masasında hakem olduğunun altını çizdi.

Gardiyanoğlu, ‘En geç Pazartesi asgari ücret belirlenecektir’ dedi.

Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun asgari ücretle ilgili 988 Dolar rakamından söz ettiği hatırlatılan Gardiyanoğlu, ‘Sayın Amcaoğlu hangi parametrelere göre bu rakamı verdi bilmiyorum. Bakanlar Kurulu’nda kendisine bunu soracağım’ diye konuştu

İşveren Temsilcisi Alp Cengiz Alp da “En iyisini yapma gayretindeyiz umarım öyle de olacaktır” dedi.

Serdaroğlu: Bu masadan oy birliği çıkmayacak

İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu da teklifleri göreceklerini ve en iyisini yapmak için uğraş vereceklerini kaydetti. Serdaroğlu, bir sonraki toplantı tarihinin şimdiden belli olmasının bu toplantının erteleneceği demek olduğunu dile getirerek, ‘hükümet bu masada hakem değil, taraftır. İşçiler bugün buradan bir rakam çıkmasını bekliyor. Bu toplantıları uzatmanın alemi yok ve biz uzatma taraftarı değiliz. Şimdi Sayın Bakan toplantı başlamadan Pazartesi’yi işaret ediyor. Burada oturmanın bir anlamı yok. Sırf oturmuş gibi oturmayalım. Kalkalım gidelim. Hükümet hayat pahalılığını vermekten vaz mı geçti?

Serdaroğlu rakam verdi!

Serdaroğlu masaya net 30 bin 480, brüt 35 bin 95 TL ile oturduklarını belirterek, ‘asgari ücretliyi merak içinde bırakmayacağız. Müzakere yapılacak. Belli ki bu masadan oy birliği çıkmayacak