Komisyon toplanıyor, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Haziran ayı hayat pahalılığı oranının da açıklamasının ardından bugün veya yarın toplanacak.

Ülkede Haziran ayı hayat pahalılığı oranının yüzde 11,44, son 6 aylık hayat pahalılığı oranının ise yüzde 33,32 olarak açıklamasının ardından gözler yeni belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi.

İstatistik Kurumu’nun hesaplamaları ve çalışmaları doğrultusunda ortaya çıkan hayat pahalılığı oranı yeni asgari ücretin belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, taraflarla iletişime geçtiğini ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bugün veya yarın toplanacağını belirtti.

Bakan Taçoy, hayat pahalılığı oranın da veya bu oranında yüzde 1 üzerinde bir asgari ücret artışının masanın gündeminde olacağını söyledi.