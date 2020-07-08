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Komisyon’dan “İşsizliğin Ani Yükselmesi İflas Riskinde Artış” Uyarısı

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Komisyon’dan “İşsizliğin Ani Yükselmesi İflas Riskinde Artış” Uyarısı
Komisyon’dan “İşsizliğin Ani Yükselmesi İflas Riskinde Artış” Uyarısı

Avrupa Komisyonu’nun, işsizliğin ani yükselmesi ve turizm alanında ani iflas riskine dikkat çektiği Güney Kıbrıs’la ilgili raporunda “bunlar, (ekonominin) 2021’de kurtarılması (perspektifi)  için iyi işaretler değil” vurgusunu yaptığı bildirildi.

Haravgi “İşsizlikte Ani Yükselme ve Artan İflas Riskleri… Komisyon Kıbrıs’la İlgili Tahminlerini Olumsuz Yönde Revize Etti” başlıklı haberinde Komisyon’un AB üyesi ülkelerin ekonomik gidişatlarıyla ilgili yaz dönemi tahminlerini dün yayımladığını yazdı.

Habere göre yeni tip koronavirüsün açtığı zararı tamamen kapatmayı başaramayacağı için ekonominin 2020’de yüzde 7,7’lik hızla daralacağı, 2021’de de yüzde 5,3 hızında seyredeceği tahmin edildiğinden, Güney Kıbrıs’la ilgili tahminler olumsuz yönde revize edildi.

Pandemi süreci içerisinde, Mayıs ayı ortalarında yayımladığı tahminlerinde Rum ekonomisinin 2020’de yüzde 7,4 hızında daralacağı ve 2021’de yüzde 6,1 hızında seyredeceği öngörüsünde bulunduğunu hatırlatan Komisyon, tahminlerini revize etme sebebinin, resesyonun daha derin ve daha uzun sürecek görünmesi olduğuna işaret etti.

Gazete Komisyon’un Güney Kıbrıs’ı “ekonomi perspektiflerine dair önemli olumsuz riskler bulunduğu” konusunda uyardığı raporunda yer alanları özetle şöyle aktardı:

“Özel tüketim ve özellikle teçhizat kalemindeki yatırımların önemli ölçüde azalması bekleniyor. Kıbrıs ekonomisinin ana kapısı olan turizm, ciddi şekilde etkilendi. Turistik gelişler yüzde 46,5 ve turizm gelirleri de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,4 oranında azaldı. Beklenen kademeli kurtarma temmuz ayında başlamış olmasına rağmen turizm gelirleri geçen yıldaki düzeyin yüzde 25’i civarında seyretmesi bekleniyor”

Habere göre, Rum turizminin iki ana pazarı olan İngiltere ve Rusya’dan seyahat kısıtlamalarının daha da uzamasının turizme güçlü bir darbe vurabileceğine işaret edilen raporda, turizmle bağlantılı hizmet sektöründe ani işsizlik artışına ve iflas riskinde artışa dikkat çekilerek, bunun 2021’de (ekonominin) kurtarılması (perspektifi) için işaret olmadığına vurgu yapıldı.

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