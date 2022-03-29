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Komite, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı görüşüyor

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Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı görüşüyor.
Komite, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı görüşüyor

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı görüşüyor.

Bugün sabah UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında başlayan toplantıda, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim ile komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ile UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da hazır bulunuyor.

Gündeminde “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı (ivedi)” yanı sıra “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (ivedi)” da bulunan komite toplantısına, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli de katılıyor.

Meclis Basın Bürosu’ndan dün yapılan açıklamaya da ilgili toplantıya davet edilenler şöyle açıklanmıştı:

“Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, KKTC Başsavcılık, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı, Gazimağusa Belediye Başkanı, Girne Belediye Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı, İskele Belediye Başkanı, Lefke Belediye Başkanı, Lapta Belediye Başkanı, Beyarmudu Belediye Başkanı, Alsancak Belediye Başkanı, Vadili Belediye Başkanı, Çatalköy Belediye Başkanı, İnönü Belediye Başkanı, Paşaköy Belediye Başkanı, Yenierenköy Belediye Başkanı, Sedarlı Belediye Başkanı, Büyükkonuk Belediye Başkanı, Değirmenlik Belediye Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı, Akdoğan Belediye Başkanı, Alayköy Belediye Başkanı, Dikmen Belediye Başkanı, Dipkarpaz Belediye Başkanı, Geçitkale Belediye Başkanı, Esentepe Belediye Başkanı, Mehmetçik Belediye Başkanı, Tatlısu Belediye Başkanı, Akıncılar Belediye Başkanı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Bes, Bel-Sen, Dev-İş, Mağusa Genel İş, Hür-İş, KKTC Muhtarlar Derneği, Mediha Piro Azer”

TASARI HAKKINDA

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesinde, tasarının, belediyelerin yeniden yapılandırılarak modernleştirilmesi ve belediyelerin birleştirilerek halka daha etkin ve verimli hizmet verilmesini sağlaması amacıyla yapıldığı kaydediliyor.

Tasarıda “belediyelerin fiziki ve beşeri olanaklarının birleştirilerek hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılmasına, daha etkin ve verimli hizmet verebilmelerine olanak sağlanmasına, yerel yönetimlerin idari kapasitelerinin güçlendirilerek büyük çaplı projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlamak” için mevcut belediyelerin tüzel kişiliklerinin, isimlerinin ve sınırlarının düzenlendiği ifade ediliyor.

Tasarı, belediyelerin birleştirilmesinde izlenecek yöntem, belediye sınırlarının belirlenmesi, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerde görev yapan personelin durumu ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

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