Komite, birleştirilen Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarılarını görüşmeye devam etti

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündemindeki “Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T.No:7/1/2022)” birleştirerek maddeleri üzerinde görüşmeye devam etti.

Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekilleri Devrim Barçın, Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali de katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, BES ve Bel-Sen’den yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüş ve önerilerde bulundular.