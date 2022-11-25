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Komite bütçe görüşmelerine başlıyor!

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“2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” Çarşamba günü Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlanacağı bildirildi.
Komite bütçe görüşmelerine başlıyor!

“2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” 30 Kasım Çarşamba günü Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde saat 10.00'da görüşülmeye başlanacak.

Komite, Komite Başkanı Resmiye Eroğlu CANALTAY’ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak ve Maliye Bakanı Alişan Şan’ın sunuş konuşmasıyla devam edecek.

Bütçe görüşmelerinde 1 Aralık Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri görüşülecek.

5 Aralık Pazartesi günü Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ele alınacak.

Bütçe görüşmeleri, 6 Aralık Salı günü Sayıştay Başkanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleriyle devam edecek.

7 Aralık Çarşamba günü Mahkemeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 8 Aralık Perşembe günü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini ele alacak.

9 Aralık Cuma günü Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşülecek.

Bütçe görüşmeleri; 12 Aralık Pazartesi günü Maliye Bakanlığı bütçesi ve gelirler bütçesinin görüşülmesi, tasarının madde madde görülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanmasıyla sona erecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bütçe toplantıları saat 10.00’da başlayacak.

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