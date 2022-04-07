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Komite çalışması Salı gününe kadar durdu, GREV ASKIYA ALINDI

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Komite çalışması Salı gününe kadar durdu
Komite çalışması Salı gününe kadar durdu, GREV ASKIYA ALINDI

Muhalefetin Meclis içerisinde ortaya koyduğu sert tepki işe yaradı Komite çalışması Salı gününe kadar durdu.

Bu sabah saat 01.30’da tamamlanan toplantıda tasarı üzerinde konsensus sağlanmaya çalışılması amacıyla komite çalışmalarının durdurulması ve Mecliste temsil edilen parti başkanlarının önümüzdeki Salı günü bir araya gelmesi kararlaştırıldı. 

 

BES: GREV ASKIYA ALINDI

BES ise, bu sabah saat 02.00’de yaptığı açıklamada belediyelerin bugün için aldığı süresiz grev kararının askıya alındığını duyurdu.

 

DEV-İŞ: "GREV KARARIMIZI ASKIYA ALDIK"

Dev-İş yaptığı açıklamada “5 siyasi partinin de uzlaşısı neticesinde, mevcut yasa tasarısı oylanmayıp haftaya Salı gününe kadar uzlaşı zemini aranacağından, ilan edilmiş olan grevimiz, haftaya Salı gününe kadar askıya alınmıştır” grev kararını askıya aldığını duyurdu.

 

HARMANCI: HALKA RAĞEN OLMAZ

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Halka rağmen birşey yapılamaz. Direnenler bir cephe kazandı. Komite durdu, salı gününe kadar bir opsiyon sağlandı, umarım bu kez ortak akıl ve bilim yolu açılır." dedi.

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