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Komite Karar Önerisini Genel Kurul’a Sevk Etti

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Komite Karar Önerisini Genel Kurul’a Sevk Etti
Komite Karar Önerisini Genel Kurul’a Sevk Etti

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na verilen ara sırasında “Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimlerinin 25 Aralık 2022 Tarihinde Yapılmasına İlişkin Karar Önerisi”ni görüşmek üzere toplandı. Komite, söz konusu Karar Önerisini oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

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