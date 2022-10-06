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Komite, “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı görüşerek, oybirliğiyle onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti

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Komite, “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı görüşerek, oybirliğiyle onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti
Komite, “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı görüşerek, oybirliğiyle onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı görüşerek, oybirliğiyle onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti.

Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden erilen bilgiye göre, komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük, Komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra; Belediyeler Birliği, Ticaret Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Sanayi Odası, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Ülkemizde sanayi alanında, mevcut ve yeni kurulacak işletmelerin, imalatçı ve tamircilerin, bir yerde toplanmasını sağlamak, şehir içindeki gürültüyü önlemek, trafik tıkanıklığını azaltmak ve daha sağlıklı çalışma olanakları yaratmak, üretimi teşvik etmek ve sanayiyi desteklemek üzere organize sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi, organize sanayi bölgelerinden parsel ve tesis kiralama işlemlerine ilişkin usul ve esasları, kiracıların hak ve sorumluluklarını, özel ve özellikli sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi ve bağlı olacakları kuralları, Yasaya ilişkin yaptırımları ve yetkili kurumların görevlerini kapsayan ayrıca yürürlükte olan Organize Sanayi Bölgeleri Yasasının yıllar içerisindeki uygulamalarına bakılarak eksik olan ve aksayan yönlerini ortadan kaldırmaya yönelik ve onun yerine geçecek olan “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır”.

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