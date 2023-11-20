  • BIST 7954.93
  • Altın 1828.005
  • Dolar 28.7197
  • Euro 31.4467
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİsrail, Han Yunus ve Nusayrat kamplarını bombaladı

Komitede bugün iki bakanlığın bütçeleri görüşülüyor

» »
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 2024 bütçelerini görüşüyor.
Komitede bugün iki bakanlığın bütçeleri görüşülüyor

Bütçe görüşmelerinin bugünkü gündeminde iki bakanlık ve bu bakanlıklara bağlı kuruluşların bütçeleri yer alıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Serbest Liman ve Bölge’nin bütçesi yanında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu bütçeleri de bugünkü gündemde yer alıyor.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugünkü toplantısına saat 10.00 civarında başladı.

Komite ilk olarak 287 milyon 653 bin 100 TL’lik, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini görüşüyor.

2024 bütçesinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ise 2 milyar 99 milyon 626 bin 600 TL ödenek öngörülüyor.

Komitede 8 Kasım’da başlayan bütçe görüşmeleri, 30 Kasım’da tamamlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sibel Tatar’dan Kanal T’nin devrine ilişkin açıklama20 Kasım 2023 Pazartesi 09:19
  • Döviz güne nasıl başladı?20 Kasım 2023 Pazartesi 08:54
  • Gazimağusa’da ikamet eden Yusuf Öztüner hayatına gözlerini yumdu...20 Kasım 2023 Pazartesi 08:20
  • İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Arhun: Yeni asgari ücret tartışmaları erken başladı20 Kasım 2023 Pazartesi 08:09
  • Sıla Usar İncilli: Reçete soruşturması çığırından çıktı20 Kasım 2023 Pazartesi 07:52
  • Bağımsızlık Yolu, hakkında dava açılan 22 öğretmene destek belirtti19 Kasım 2023 Pazar 16:19
  • Depremle ilgili ad-hoc komitesi, İSİAS Otel ile ilgili yargı sürecinin geldiği aşama hakkında açıklama yaptı19 Kasım 2023 Pazar 16:17
  • Hasan Şah için acil kana ihtiyaç var19 Kasım 2023 Pazar 16:13
  • Tatar, Londra’da Talk Tv’de programa katıldı19 Kasım 2023 Pazar 16:12
  • XIII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi yapıldı19 Kasım 2023 Pazar 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti