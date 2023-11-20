Komitede bugün iki bakanlığın bütçeleri görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 2024 bütçelerini görüşüyor.

Bütçe görüşmelerinin bugünkü gündeminde iki bakanlık ve bu bakanlıklara bağlı kuruluşların bütçeleri yer alıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Serbest Liman ve Bölge’nin bütçesi yanında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu bütçeleri de bugünkü gündemde yer alıyor.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugünkü toplantısına saat 10.00 civarında başladı.

Komite ilk olarak 287 milyon 653 bin 100 TL’lik, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini görüşüyor.

2024 bütçesinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ise 2 milyar 99 milyon 626 bin 600 TL ödenek öngörülüyor.

Komitede 8 Kasım’da başlayan bütçe görüşmeleri, 30 Kasım’da tamamlanacak.