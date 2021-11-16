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Komitede Bütçe Görüşmelerinde İlk Gün Tamamlandı

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Komitede Bütçe Görüşmelerinde İlk Gün Tamamlandı
Komitede Bütçe Görüşmelerinde İlk Gün Tamamlandı

MECLİS, TURİZM, ULAŞTIRMA, OMBUDSMAN, BAŞSAVCILIK VE SAYIŞTAY BÜTÇELERİ ONAYLANDI

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye ve Bütçe, Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerinde ilk günü tamamladı.

12 milyar 700 milyon TL’lik 2022 bütçesinin geneliyle ilgili görüşmenin ardından çeşitli kurum ve bakanlıkların bütçeleri ele alındı.

Bu çerçevede, Cumhuriyet Meclisi bütçesi 53 milyon 727 bin 600 TL, Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi 139 milyon 649 bin 300 TL, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 369 milyon 571 bin TL olarak oy çokluğu ile kabul edilirken, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesi 4 milyon 670 bin 900 TL, Hukuk Dairesi bütçesi 28 milyon 788 bin 800 TL ve Sayıştay Başkanlığı bütçesi ise 15 milyon 559 bin 500 TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.  

Bütçe görüşmelerine, Komite üyesi olan Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Hasan Taçoy (Komite Başkanı), Özdemir Berova, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri Fikir Toros (Başkan Vekili) ve Salahi Şahiner ile Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katılırken, ayrıca Milletvekilleri Asım Akansoy, Erhut Şahali, Oğuzhan Hasipoğlu, Cemal Özyiğit, Teberrüken Uluçay ve Zeki Çeler de hazır bulundu.  

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmi Canaltay, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Ombudsman Emine Dizdarlı, Başsavcı Yardımcısı Ahmet Vural ile bütçeleri kabul edilen kurumların üst düzey bürokratlarının katıldığı Komite toplantısı yarın devam edecek. 

YARINKİ GÜNDEM

Komitede yarın “Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı” bütçeleri görüşülecek.

Komitedeki bütçe görüşmeleri Perşembe günü tamamlanacak.

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