Komitede Yasa Tasarısı oy birliği ile onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında yaptığı toplantıda, iki tasarıyı birleştirerek görüştüğü Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle onayladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi”, “Rekabet (Değişiklik)Yasa Tasarısı”, “Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite, ilk olarak gündeminde bulunan, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel görüşmesini yaptı. Komite, bu yasa önerisiyle ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Personel Dairesi, KTAMS ve Kamu-Sen’den yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini ifade etti.

-İki Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı birleştirilerek görüşülüyor

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, daha sonra Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:35/1/2022) ve Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T.No:72/2/2022) birleştirerek ele aldı ve ilgili Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesini tamamladı. Komite, bir sonraki toplantısında söz konusu tasarının üçüncü okunuşunu yapacak.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Rekabet Kurulu’ndan yetkililer de katılarak tasarıyla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.

-Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarıları da birleştirildi ve oy birliğiyle onayladı

Komite son olarak gündeminde bulunan Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:30/1/2022) ve Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T.No:41/1/2022) da birleştirerek ele aldı ve ilgili Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililer de katıldı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali de yer aldı.