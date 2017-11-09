Komiteden bir yasa tasarısı ve bir yasa önerisine onay

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik ( Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy birliği ile kabul etti.

Komite, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ise madde madde görüşerek oylamaya devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Komite toplantısına, CTP Milletvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve UBP Milletvekili Hamit Bakırcı, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı. Toplantıda davetli olarak, yetkili ve görevliler de hazır bulundu.

Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi, intibak sorunlarına çözüm getiriyor.

Önerinin genel gerekçesinde, 23 Şubat 2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6/2015 Sayılı Askerlik (Değişiklik) Yasası’yla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda Mukaveleli Er ve Erbaş Tüzüğü uyarınca istihdam edilen Mukaveleli Er ve Erbaşların, emeklilik hakkını kazanıncaya kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda sivil kadrolarda görev yapmalarına olanak sağlandığı ve sosyal güvenceye kavuşturulduğu belirtilerek ancak, o günün koşullarında intibak ettirildikleri kadrolara karşılık gelen maaş barem ve dereceleri nedeniyle, öngörülenin ötesinde ekonomik açıdan mağduriyetleri oluştuğu ifade ediliyor.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, sade elektrikli araçların yasaya eklenmesi ve engelliler için araçların kapsamının genişletilerek muafiyet düzenlenmesi yapılması amacıyla hazırlandı.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise acil ihtiyaçlarda sağlıkla ilgili ilaçların alınabilmesinin önünün açılması amacını taşıyor.

15 Kasım 2016’da yürürlüğe giren Kamu İhale Yasası’ndaki sorunları ve aksaklıkları gidermeyi amaçlayan değişiklik tasarısıyla, stoklanması mümkün olmayan ve acil durumlarda kullanılacak ilaçlar için acil alım yapılmasının mümkün kılınması hedefleniyor.

Tasarıyla ayrıca yurt dışı uygulama birimlerinin harcamaları da düzenleniyor.