Komşu gürültüsü kalp hastalığına davetiye çıkarıyor

Yapılan bir araştırmada, gürültülü komşulardan gelen çarpma seslerinin diğer gürültülerden daha rahatsız edici olduğu ve hatta kalp hastalığına bile neden olabileceği ileri sürüldü.

Kanada, Kore ve Almanya’daki bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, farklı komşu seslerinin ev halkını nasıl etkilediği araştırıldı.

Daily Mail’in haberine göre, en rahatsız edici seslerin, yürürken ayakların yere vurulması ve yere bir şeyler düşürmek gibi sesler olduğu bulundu.

Kanada Ulusal Araştırma Konseyi’nden araştırmacılar da bu tür seslerin uykuyu etkileyebileceğini ve kalp hastalıklarına yol açabileceğini iddia ediyor.

ŞEHİRLEŞMEYLE BİRLİKTE ARTTI

Kentsel alanlarda son yıllarda artan nüfus yoğunluğu ve 2020’nin başlarında Covid-19 pandemisiyle birlikte evden çalışmanın artmasıyla, gürültü sorununun gelecekte herhangi bir önlem alınmadığı takdirde daha da kötüleşeceği düşünülüyor.



Geçen yıl, Churchill Home Insurance’a göre İngiltere’deki belediyelere 450.000 gürültü şikayeti yapıldı, bu her 70 saniyede bire denk geliyor. Bu sayı, 2019’dan önce yüzde 10 daha azdı.

Amerika Akustik Derneği toplantısında sunulan sonuçlarda, katılımcıların yürüme veya nesne düşürme seslerini müzik veya konuşma gibi sürekli seslerden daha rahatsız edici buldukları ortaya çıktı.

Araştırma grubundan Markus Mueller-Trapet, “Bu tür istenmeyen seslere uzun süre maruz kalmak potansiyel olarak kardiyovasküler sorunlara ve uyku bozukluğuna yol açabilir” dedi.