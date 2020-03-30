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Komşu ziyaretlerine Koronavirüs düzenlemesi; Whatsapp'tan haberleşip camdan cama 'gün' düzenliyorlar

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Komşu ziyaretlerine Koronavirüs düzenlemesi; Whatsapp'tan haberleşip camdan cama 'gün' düzenliyorlar
Komşu ziyaretlerine Koronavirüs düzenlemesi; Whatsapp'tan haberleşip camdan cama 'gün' düzenliyorlar

Bursa'da yeni tip Koronavirüs sebebiyle bir araya gelemeyen site sakinleri WhatsApp uygulaması üzerinden haberleşip camdan cama 'gün' yapmaya başladı. 

30 dairenin bulunduğu sitede yaşayan yaşayanlar kurdukları WhatsApp grubunda her gün belirli saatlerde haberleşip kahvelerini alıp camlara çıkarak sohbetlerine devam ediyor.

Koronavirüs'ten dolayı evden çıkamadıkları için böyle bir yöntem bulduklarını söyleyen Melek Atlı, "Biz 3 bloklu sitede oturan komşu kadınlar olarak her gün düzenli olarak bir araya gelip sohbet ediyorduk. Koronavirüs'ten dolayı evden çıkamıyoruz. Bizde bloklar birbirine yakın olduğu için böyle bir yönteme başvurduk." dedi.

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