  • BIST 3.295,27
  • Altın 985.764
  • Dolar 18.3403
  • Euro 18.0543
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

Komşular şikayet etti: Gürültülü seks 6 bin TL’ye mal oldu

» »
İngiltere'de gürültülü seks yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından şikayet edilen bir kadın 300 sterlin yani yaklaşık 6 bin 300 TL para cezasına çarptırıldı.
Komşular şikayet etti: Gürültülü seks 6 bin TL’ye mal oldu

İngiltere’nin Wrexham kentinde yaşayan 41 yaşındaki Kristin Morgan, gürültülü seks yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından şikayet edildi. Morgan şikayet neticesinde 300 sterlin yani yaklaşık 6 bin 300 TL para cezasına çarptırıldı.

Komşularının 2020 yılında yetkililere başvurduğu ve Morgan’a uyarı bildirimleri gönderildiği ancak tüm bunlara rağmen şikayetlerin devam ettiği aktarıldı.

Komşular durumu kanıtlamak için evin çevresine gürültü monitörleri kurduklarını ve bu sayede sesleri kaydedebildiklerini belirtti. Ayrıca komşular, gürültülü seksin psikolojilerini bozuğunu ve evlerinde artık mutlu hissetmediklerini dile getirdi.

Morgan ise kendini savunurken evine yalıtım yaptırmak istediğini ve bunun için para biriktirdiğini söyledi. Komşulardan biri bunun üzerine Morgan’a “Gürültülerin durması gerektiği açık. Bu konuda bir şeyler yapmalısın. Bazı adımlar attığınızı biliyoruz. Yalıtım bu duruma yardımcı olabilir.” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması21 Eylül 2022 Çarşamba 20:06
  • İngiltere’de Birçok Firma Haftada 4 Gün Çalışmayı Kalıcı Hale Getirecek21 Eylül 2022 Çarşamba 17:33
  • 2. Elizabeth’in cenazesine katılan Danimarka Kraliçesi Covid’e yakalandı21 Eylül 2022 Çarşamba 16:25
  • 2. Elizabeth'in tabutunun üzerindeki gizemli notun sırrı çözüldü21 Eylül 2022 Çarşamba 12:15
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutunu çeyrek milyondan fazla kişi ziyaret etti20 Eylül 2022 Salı 18:51
  • Kral Charles'ın oğlu olduğunu iddia eden adam 'DNA testi' talep etti20 Eylül 2022 Salı 12:39
  • Kanada, İngiltere monarşisiyle bağlarını koparmayı düşünmüyor20 Eylül 2022 Salı 12:37
  • Kraliçe hakkında şaşkına çeviren 10 ilginç gerçek! Evlenmek için kupon biriktirdi20 Eylül 2022 Salı 10:40
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi St. George Şapeli'nde defnedildi20 Eylül 2022 Salı 08:41
  • Kraliçe 2. Elizabeth hangi kıyafet ve mücevherler ile gömülecek?19 Eylül 2022 Pazartesi 20:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti