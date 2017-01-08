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Komşusuna dev şişme penis gösterip hakaret eden kadına büyük şok!

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Komşusuna dev şişme penis gösterip hakaret eden kadına büyük şok!
İngiltere'nin Southampton'ın şehrinde yaşayan bir kadın, komşusuna seks oyuncağı sallayarak küfür edince başına büyük bela açtı. Kim Rivers adlı kadın ay kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; Rivers, Craig Brookwell adlı komşusuna dev bir şişme penis salladı ve ahlakdışı birtakım şeyler söyledi.

42 yaşındaki Brookwell, komşusuyla sorunlar yaşadığını ve bu olaydan sonra üç hafta boyunca tacize maruz kaldığını söyledi. Bunun üzerine Brookwell, Rivers’ı dava etti.

Southampton Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Rivers 12 ay kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.

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