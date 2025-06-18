Komşusuna Saldırdı: Alkollü Şahıstan Tehdit ve Darp

18 Haziran 2025 tarihinde, saat 00:30 sıralarında Gazimağusa’da meydana gelen olayda, 200 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Ç.K. (E-39), komşusu H.Z.’nin (E-48) evinin arasına file çekmesine sinirlenerek H.Z.’nin ikametgâhına izinsiz şekilde girdi.
Ç.K., içeride H.Z.’ye yumruk atıp ittirerek yere düşmesine neden oldu ve ciddi şekilde darp etti. Saldırgan daha sonra şiddet kullanma tehdidinde bulundu ve evin giriş kapısına yumruk atarak kasten zarar verdi.
Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
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