Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir ? Mesleği nedir ?
31 Mart yerel seçimlerinde gözlerin çevrildiği yerlerden biri de Tunceli oldu. Fatih Mehmet Maçoğlu açılan sandıklardan adı en çok çıkan aday oldu. Sonuçlar henüz resmi olarak açıklanmasa da Fatih Mehmet Maçoğlu Twitter'dan zaferini ilan etti ve destek verenlere teşekkür etti.
31 Mart yerel seçim sonuçlarının en çok konuşulan isimlerinden biri renkli kişiliği ile bilinen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Peki Tunceli belediye başkanlığı yarışında ipi göğüsleyen Fatih Mehmet Maçoğlu, kimdir? Gelin birlikte bakalım...
05 Nisan 2019 Cuma 19:07
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