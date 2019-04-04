Komünist Başkan Maçaoğlu'na mazbatası verilmiyor,"Söylenemeyecek bir güvenlik gerekçesi" öne sürülüyor

Tunceli'de İl Seçim Kurulu, TKP'li Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu'nun mazbatasını "Söylenemeyecek bir güvenlik gerekçesi"yle VERMİYOR...

Aynı kurul, Maçoğlu için "Seçime girmesinde sakınca yoktur" belgesi vermişti.

Maçaoğlu 4 yıl Tunceli Ovacık Belediye Başkanlığı'nı da yürütmüştü.

Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün mazbatasını alarak görevi devralacaktı. Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kurulu'na giderken, burada heyete 'söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği' iletildi.

Tunceli'de TKP listelerinden girdiği yerel seçimleri kazanan ve belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün mazbatasını alarak görevi devralacaktı.

Sol Haber Portalı'nın aktardığına göre, çarşamba gününe kadar yoğunluk bahane edilerek görevin devredilmesi ertelenirken, bugün yapılacak mazbata teslimi de hiçbir gerekçe gösterilmeden ertelendi.

​Erteleme kararı sonrası Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kurulu'na gitti. Burada, burada heyete 'söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği' iletildi.

Atılan bu adımlar kayyumun devreye girdiği ve süreci uzattığı yorumlarına neden oldu.