'Komünist Başkan' Maçoğlu: Herkese laf yetiştirecek değiliz

Tunceli Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Maçoğlu, adaylığının ilan edilmesinden sonra kendisine yapılan eleştirileri değerlendirdi. Bireysel tartışmaları doğru bulmadığını söyleyen Maçoğlu, "Hakaretvari tartışmaları çok doğru bulmayız ama sonuçta herkese laf yetiştirecek de değiliz. Biz halkın söylemlerini dikkate alırız. Dersim halkı bunu görüyor ve takip ediyor" dedi.Kendisine nohutçu ve fasulyeci diyenlerin bulunduğunu söyleyen Maçoğlu," Ovacık'ta yapılanları aşağılayanlar belki bunu Fatih Mehmet Maçoğlu'nu hedef alarak söylüyor ama esasen bu işin sahibi Ovacık halkıdır. Üreten Ovacık halkıdır. Biz onlarla birlikte o üretimi yapıyoruz ve bu halkı kimsenin aşağılamak gibi bir hakkı yoktur" şeklinde konuştu.

Birgün'den Derviş Cemal'e konuşan Maçoğlu, şunları söyledi:

— Bir sürü yanlış bilgi geziyor ortalıkta. SMF açıklamasını yaptı. Muhtemeldir ki HDP de, dost kurumlar da bu ittifakın meselesini kendi cephesinden açıklayacaklar. O zaman biraz daha duraksayacaktır tartışmalar. Ben 35 yıllık bir kurumun örgütçüsüyüm, faaliyetçisiyim. Kendi başıma çıkıp, herhangi bir parti ya da herhangi bir hareket ya da bir örgütle buluşabilme, onlarla görüşebilme ihtimalim yok. Tersine kurumların birbiriyle olan görüşmeleri bizim için önemlidir. Bu da sonuçlandı. Netleşti. Tüm Türkiye halklarına deklare edildi. Anlayacaklarını, anlayışla karşılayacaklarını düşünüyorum.