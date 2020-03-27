Komünist Başkan Maçoğlu virüs tedbirlerini anlattı

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün saat 13.30’da Barış Radyo’ya katıldı.

Maçoğlu, bölgede koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri anlattı.

'PERSONELİN YÜZDE 60'I İŞE GELMİYOR'

Maçoğlu şunları söyledi:

"İl Sağlık Müdürlüğümüzün eşliğinde tüm belediye çalışanlarına dönük hijyen, beslenme konularını da içeren eğitimler yapıldı. Şu an belediye personelimizin yaklaşık %60’ı işe gelmiyor. Hamileler, kronik rahatsızlığı olan risk grubu olarak tarif ettiğimiz kapsama giren arkadaşlarımız bir çoğu. Ülke geneline iletilen genelge kapsamında olabilecek en az personelle çalışma prensibini uyguluyoruz.

Belediyemiz tedbirlerin alındığı ilk günlerde, zaten bildiğimiz yalnız yaşayan yaşlı insanlarımıza ulaştı ve onların ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Bazı yaşlılarımız var ki telefon bile kullanamıyor, onlara ulaştık. Sonrasında Valilik başkanlığında kurulan valiliğe bağlı kurumlar ve belediyemizin de içinde yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu'yla çalışmalar ortaklaştırıldı. Bu kapsamda buradan tekrar hatırlatalım 213-33-33 ya da belediyemiz hattı olan 153’ü ihtiyaçlarınız için rahatlıkla arayabilirsiniz. 150-200 kişi var tespit ettiğimiz onlara ulaşıyoruz. Ama ne yaparsak yapalım eksik bıraktığınız şeyler olacak, bu süreçte toplumsal dayanışmayı güçlendirmek çok önemli.

Bunun dışında ilimizde faaliyet gösteren fırınlar teftiş edildi, belediyemiz zabıta ekipleri, başkan yardımcılarımız buralara hijyene dönük eğitimler gerçekleştirdi. Sokaklar, parklar, duraklar gibi bir çok ortak kullanım alanın yanı sıra çöp konteynırları, eczaneler, otobüsler, dolmuşlar dezenfekte edildi ve bu işlem sistematik olarak sürüyor. Sokakta yaşayan dostlarımıza düzenli olarak yemek ulaştırmaya çalışıyoruz."

'BELEDİYE TÜM ALACAKLARINI ERTELEDİ'

"Belediyemiz bu süreçte yaşanan ekonomik sorunların farkında; toplu taşımada yolcu sayıları radikal olarak azaldı, günlük ücretle çalışan bir çok kişi zor durumda. Biz elimizden geldiğince bu süreçte halkımıza destek olmaya çalışacağız. Belediye tüm kira, ruhsat v.b alacaklarını 1 Haziran’a kadar erteledi. Dolmuş kooperatifiyle yaptığımız görüşmelerde mağduriyetlerini ilettiler onlara mazot desteğinde bulunacağız. İl sağlık müdürlüğüne önerimizi ilettik sağlık personeline servis hizmeti sunabileceğimizi söyledik.

İl sınırlarında vaka olup olmadığına dair yapılan resmi bir açıklama yok şimdilik. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor, doğaya verdiğimizin zararın bir geri dönüşü olacaktı. Biz buna hazırlıklı olmalıyız önlemlerimizi en üst düzeyde tutmalı mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı, beslenme ve hijyene elimizden geldiğince özen göstermeliyiz. Sadece bilim insanlarını dinlemeli, yalan yanlış şeylerin yayılmasına hizmet etmemeliyiz."