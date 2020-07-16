Komünist Başkan sağlığına kavuştu, görevinin başına döndü

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra evde karantinaya alınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun testleri negatif çıktı. Maçoğlu, “Testlerim pozitif çıktıktan sonra 5-6 gün evde kaldım. Çocuğum ve eşimde de çıktıktan sonra evde tutulduk. 14 günün ardından iki ayrı test yaptılar. Benim de onların da testi negatif çıktı.“ dedi.

"GiİTMEDİĞİM HER YERİ ÖZLEMEYE BAŞLADIM"

Halk TV'de yer alan habere göre bu süreçte yaşamın değerini öğrendiğini söyleyen Maçoğlu, “Birlikte çalıştığımız, hizmet ettiğimiz insanları uzun süre görmemek insanı üzüyor. İnsanlar özlettiyor kendini. Ben çok hareketli biriyim. Gitmediğim her yeri özlemeye başladım. Doğayı özledim. Pülümür Vadisi’ni özledim.“ diye konuştu. Maçoğlu koronavirüs sürecinde çok fazla kişi ile temas etmediğini söyleyerek bundan sonra daha dikkatli olacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Maçoğlu, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavisinin başladığını duyurmuştu. Maçoğlu, son günlerde bir çok cenaze törenine katıldığını ve virüsü kimden kaptığını bilmediğini söyleyerek şu ifadelere yer vermişti:

"Koronavirüsü kimden kaptığımı bilmiyorum ama son günlerde birçok cenaze törenine katıldım. 13 Haziran günü Fransa’da havuzda boğularak hayatını kaybeden Dilek Yücetepe ve iki oğlunun cenaze törenine katıldım. Cenaze töreninde Dilek Yücetepe’nin eşi Muharrem Yücetepe ile yakın temasımız oldu. Son bir hafta içinde Tunceli ve Pülümür’de iki vatandaşın cenaze törenine katıldım. En son pazar günü Erzincan’a gidip geldikten sonra dün gece yarısı ateşim 39 dereceye kadar çıktı. Sabah hastaneye giderek test yaptırdım ve akşam saatlerinde test pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim. Bütün kontrollerim yapıldı. Boğazım ağrıyor, durumum iyi. Akciğer filmim ve kan tahlillerim çok iyi çıktı. Şu an endişe edecek bir durum yok. Bir süre tedavim hastanede devam edecek. Boğaz ağrısı dışında bir şikayetim yok. Arkadaşlarım yakın temas kurduğum herkesin listesini çıkarıyor."