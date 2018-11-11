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‘Komünist Başkan' Tunceli'den adaylığını açıkladı

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"Söz-yetki-karar halka şiarı ve devrimci halkçı yerel yönetimler programının Dersim il merkezinde de hayata geçirilmesi hedefiyle..."
‘Komünist Başkan' Tunceli'den adaylığını açıkladı

Tunceli’nin Ovacık ilçesini son 4 yıldır yöneten ‘Komünist Başkanı’ Fatih Mehmet Maçoğlu, Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için Tunceli Belediyesi’ne aday olduğunu açıkladı.

2014 yerel seçimlerinde Ovacık Belediye Başkanı olan Maçoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan aday adaylığı başvurusunda bulundu. Adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Maçoğlu, şunları söyledi:

"2014 yılında örgütlü olduğum SMF önceli DHF’nin devrimci halkçı yerel yönetimler programını Ovacık yerelinde hayata geçirmek üzere belediye başkanlığına aday oldum.

"Ovacık Halk Dayanışması öncülüğünde yerel seçimde başarı kazanılmış ve 5 yıl süresince devrimci halkçı yerel yönetimler programı başarıyla hayata geçirilmiştir.

"Tarihin bize öğrettiği en önemli ders..."

"Gelinen noktada söz-yetki-karar halka şiarı ve devrimci halkçı yerel yönetimler programının Dersim il merkezinde de hayata geçirilmesi hedefiyle ve her birimizin özneleşme sorumluluğunun bilinciyle SMF’nin Dersim’de belediye başkanlığı aday adayı olarak kurumuma başvurumu yapmış bulunmaktayım.

"Tarihin bize öğrettiği en önemli ders kitlelerin öğretmenimiz; bizlerin de kitlelerin öğrencisi olduğumuz gerçeğidir. Bu bilinçle halkımızla birlikte sosyalistlerin yerel yönetim anlayışını daha ileriye taşıyıp üretenin ve yönetenin halk olduğunu pratik olarak göstereceğiz."

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