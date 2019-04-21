'Komünist Başkan'a ilk şikayet

Tunceli'de 3 ilkokul öğrencisi, belediye aracının yaşadıkları bölgeden geçmemesi dolayısıyla okula geç kaldıklarını söyleyerek Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na, görevlileri şikayet etti.
Maçoğlu çocuklardan özür dileyerek belediye görevlilerine gerekli talimatı verdi.
Tunceli'de 3 ilkokul öğrencisi, belediye aracının yaşadıkları bölgeden geçmemesi dolayısıyla okula geç kaldıklarını söyleyerek Belediye Başkanı Maçoğlu'na, görevlileri şikayet etti. Maçoğlu çocuklardan özür dileyerek belediye görevlilerine gerekli talimatı verdi. pic.twitter.com/eT1FXYYyhu— dokuz8HABER (@dokuz8haber) 19 Nisan 2019
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