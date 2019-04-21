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'Komünist Başkan'a ilk şikayet

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Tunceli'de, 3 öğrenci yaşadıkları bölgeden belediye aracı geçmemesi sebebiyle Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'na şikayette bulundu.
'Komünist Başkan'a ilk şikayet

Tunceli'de 3 ilkokul öğrencisi, belediye aracının yaşadıkları bölgeden geçmemesi dolayısıyla okula geç kaldıklarını söyleyerek Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na, görevlileri şikayet etti.

Maçoğlu çocuklardan özür dileyerek belediye görevlilerine gerekli talimatı verdi.

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