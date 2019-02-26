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Komünist Başkan:Bir ülkede kadın yönetime girmediği sürece o ülkenin gelişme ihtimali yoktur.

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Son 4 yıldır Tunceli'nin Ovacık ilçesini yöneten ve ve kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, "Bir ülkede kadın yönetime girmediği sürece o ülkenin gelişme ihtimali yoktur.
Komünist Başkan:Bir ülkede kadın yönetime girmediği sürece o ülkenin gelişme ihtimali yoktur.

Son 4 yıldır Tunceli'nin Ovacık ilçesini yöneten ve ve kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, "Bir ülkede kadın yönetime girmediği sürece o ülkenin gelişme ihtimali yoktur. Fabrikayı, tarlayı, meclisi kadın yönetecek" diye konuştu.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinde Tunceli belediye başkanlığına aday olan Maçoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına katıldı.

Belediye başkanı olmasa da belediye çalışanlarının işleri yürüteceğini ifade eden Maçoğlu, "Bir ülkede kadın yönetime girmediği sürece o ülkenin gelişme ihtimali yoktur. Fabrikayı, tarlayı, meclisi kadın yönetecek. Anlayışımız yüzde 50. Siyasette kadın kotası var, bu bir zorunluluk olarak görünüyor" diye konuştu.

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İstanbul'da iki tane kooperatifleri olduğunu ve burada ürettikleri ürünleri sattıklarını söyleyen Maçoğlu, satışı yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

​Ürünlerin internetten de alınabileceğini belirten Maçoğlu, bu uygulamayı üç yıldır devam ettirdiklerini anlattı. Maçoğlu, gelecek yıl kooperatif satış merkezlerini 7-8 ile daha yayacaklarını duyurdu.

Canlı yayın esnasında Küçükkaya, Ovacık'ın internet sitesinin kitlendiğini duyurdu. Maçoğlu, bu haber üzerine, "Çok heyecanlanıyorum" dedi.

Küçükkaya'nın 'Çalar Saat' programının hashtagi #isteyinceoluyor Twitter'de TT oldu, Türkiye listesinde birinci sıraya yükseldi.

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