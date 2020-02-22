  • BIST 116.829
  • Altın 322,014
  • Dolar 6,0825
  • Euro 6,6031
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Komünist Manifesto 172 yaşında

»
Eşitlik ve özgürlük mücadelesinin en görkemli çağrısı: Komünist Manifesto 172 yaşında
Komünist Manifesto 172 yaşında

nsanlığın eşitlik, özgürlük ve kardeşlik mücadelesinin en görkemli ilanı olan Komünist Manifesto'nun yayımlanmasının üzerinden 172 yıl geçti. Manifesto, o günden bu yana emekçilerin kurtuluş mücadelesinin rehberi olmaya devam ediyor.

İşçi sınıfının nihai kurtuluşunun ilk ve en görkemli programı olan Komünist Manifesto, bundan 172 yıl önce bugün ilk kez yayımlanmıştı.

Yayımlandığı günden bu yana dünyada eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren herkesin başucu mücadele kitabı olan, tüm dünya dillerine çevrilen Komünist Manifesto'nun yazarları Karl Marks ve Friedrich Engels'i, bu büyük eserin yayımlanmasının yıl dönümünde bir kez daha saygıyla selamlıyoruz:

Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor - Komünizm hayaleti. Eski Avrupa'nın bütün güçleri bu hayaleti defetmek için kutsal bir ittifak içine girdiler: Papa ile Çar, Metternich ile Guizot, Fransız radikalleri ile Alman polis ajanları.

İktidardaki hasımları tarafından komünist olmakla suçlanmayan muhalefet partisi nerede vardır? Bu lekeleyici komünizm suçlamasını, gerici hasımlarına karşı olduğu kadar daha ilerici muhalefet kesimlerine de gerisin geriye fırlatmamış muhalefet partisi nerede vardır?

Bu olgudan iki şey çıkıyor.

Komünizm, daha şimdiden bütün Avrupa güçleri tarafından bir güç olarak tanınmıştır.

Komünistlerin, tüm dünyanın karşısında, görüşlerini, amaçlarını, eğilimlerini açıkça ortaya koymalarının ve bu komünizm hayaleti masalına partinin kendi Manifestosu ile karşılık vermelerinin tam zamanıdır.

***

Komünistler, kendi görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine ancak tüm mevcut toplumsal düzenin zorla yıkılmasıyla ulaşabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim korkusuyla titresinler. Proleterlerin, zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var.

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Parazit filminin gerçek yüzü: Seul’de bodrumlarda yaşayanlar10 Şubat 2020 Pazartesi 12:04
  • Oscar tarihinde bir ilk: En iyi film ödülü Güney Kore yapımı Parazit'in oldu10 Şubat 2020 Pazartesi 11:56
  • 92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film Parasite: Bir gecede 4 ödül10 Şubat 2020 Pazartesi 10:03
  • “Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi” İsimli Eser Törenle Tanıtıldı06 Şubat 2020 Perşembe 16:18
  • "Stefan Zweıg’ın Çöküşü" Sahnelendi05 Şubat 2020 Çarşamba 12:59
  • İki Gözüm: Ahmet Filmi Durduruldu01 Şubat 2020 Cumartesi 13:16
  • Girne Müzesi’nde ilk sergi yarın düzenleniyor30 Ocak 2020 Perşembe 13:54
  • 5 ciltlik Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi yayımlandı28 Ocak 2020 Salı 12:15
  • YDÜ’de Kırgız ve Kazak Sanatçılardan yeni bir sergi açılacak25 Ocak 2020 Cumartesi 19:02
  • ‘Kayıp Otobüs’ Belgeseli Avrupa Parlamentosu’nda Gösterildi23 Ocak 2020 Perşembe 16:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti