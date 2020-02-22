Eşitlik ve özgürlük mücadelesinin en görkemli çağrısı: Komünist Manifesto 172 yaşında

nsanlığın eşitlik, özgürlük ve kardeşlik mücadelesinin en görkemli ilanı olan Komünist Manifesto'nun yayımlanmasının üzerinden 172 yıl geçti. Manifesto, o günden bu yana emekçilerin kurtuluş mücadelesinin rehberi olmaya devam ediyor.

İşçi sınıfının nihai kurtuluşunun ilk ve en görkemli programı olan Komünist Manifesto, bundan 172 yıl önce bugün ilk kez yayımlanmıştı.

Yayımlandığı günden bu yana dünyada eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren herkesin başucu mücadele kitabı olan, tüm dünya dillerine çevrilen Komünist Manifesto'nun yazarları Karl Marks ve Friedrich Engels'i, bu büyük eserin yayımlanmasının yıl dönümünde bir kez daha saygıyla selamlıyoruz: