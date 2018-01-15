"Komünist Manifesto" Kitabı Khora Yayınlarından çıktı

Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından 1848 yılında yazılan ve onlarca farklı dile çevrilerek yüzlerce ülkede yayımlanan Komünist Manifesto, ilk kez ülkemizde bir yayın evi tarafından basıldı.

Khora Yayınları'nın kuram dizisinden çıkan kitap, Kıbrıs baskısı için hazırlanmış özel bir önsöz de içermekte.

Önsözde, başta Kıbrıs sorunu olmak üzere son yıllarda yaşanan neoliberal politikaların ve pek çok sorunun Kıbrıs dışından kaynaklı olduğu vurgulanarak dünya ile sandığımızdan çok daha fazla iç içe olduğumuz belirtiliyor. Dolayısıyla başta emek hareketi olmak üzere, yayıncılık da dahil her alanda, kendi yerelliğimizin ötesinde bir kavrayış ve pratik geliştirmek ihtiyacıyla KomünüstManifesto'nun basıldığı anlatılıyor.

Khora Yayınları, dünyayı şekillendiren ve pek çok kişi ve harekete ilham veren en önemli metinlerden birini okurlara sunarken, "Dünyanın bütün işçileri birleşmelidir" önermesinin Kıbrıs için de geçerli olduğunu ve adamızda barış mücadelesinin de böylesi bir sınıfsal temelden yükselmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

63 sayfalık ve fiyatı 5TL olarak belirlenen kitap, Lefkoşa, Mağusa, OmorfoKhora Kitap Cafe'lerden, Akdoğan AFSA Lokali'nden ve tüm kitapçılardan temin edilebilir.