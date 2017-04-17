Kömür ne işe yarıyor?

Son yıllarda, cilt temizliği ve bakımı konusunda ‘karbon’ yani aktif kömür kullanımı en ciddi güzellik sırları arasında yer alıyor. Karbon artık bir nemli, bir kuru hava yüzünden yıpranan ciltlerin kurtarıcılarından...

Kömür maskesini uzun süredir kullanan ünlü isimlerin başında Gwyneth Paltrow ve Ronaldo geliyor. Burada bahsettiğimiz tabii ki tıbbi kömür. Bu tür kömürü herhangi bir eczaneden toz halinde alabiliriniz fakat kullanırken mutlaka bir uzman gözetiminde olun.

EV TİPİ KULLANIM

‘Aktif kömürün en büyük özelliği gözenekler üzerinde mıknatıs etkisi yaparak tüm bakteri ve toksinleri çekmesi' diyen Dr. Diana Howard, aktif kömürün ciltle ilgili kullanımı konusunda yıllardır çalışıyor. Dermalogica markasının araştırmalarını da yürüten Howard, Daily Microfoliant temizleyicileriyle aktif kömürü ev tipi kullanıma da sundu. Howard'ın cilt yaşlanmasına karşı en etkili detoks olarak nitelendirdiği içerikle ilgili en net açıklaması ise “Yaşlanma belirtilerini yok etmek ya da azaltmak için tek işe yarayan içerik aktif kömürdür.”

AKTİF KÖMÜR NE İŞE YARIYOR?

– Gözenekleri temizleyerek sivilceleri yok ediyor.

– İnce kırışıklıkların azalmasında etkili.

– Gözaltı torbalarını indiriyor.

– Uzun süreli ve düzenli kullanımda yüz postürünü yeniliyor.

– Yaşlanmaya bağlı sarkmaların tedavisinde kullanılıyor.

PEELİNG ALTERNATİFİ

Cildinizi temizlerken kömürü bir peeling aracı olarak kullanıp, yaptığınız maskeyle ölü derinizden kurtulabilir ve toksinleri yok edebilirsiniz. Uzakdoğu'da aktif kömür sadece cilt ürünlerinde değil, yiyecek ve içeceklerinin içine katılarak da kullanılıyor. Tıp dünyası aktif kömürden, diş macunu, şampuan, duş jeli ve deodorant imalatından uzun süredir yararlanıyor.

ANINDA KATILAŞAN MIKNATIS ETKİSİ

Türkiye'de de pek çok dermatolog, geçen yıl hız kazanan bir ivmeyle kömür maskesi ve bakımlarını listelerine ekledi. Tıbbi ya da aktif kömür olarak adlandırılan madde, toprak altında uzun süre kalarak kömürleşmiş ağaç kökleri ve yosun ekstreleri içeriyor. Maskeyi oluşturan toz ve jel karıştırılarak yüze sürülüyor, hızla katılaşan maske 20 dakika sonra parçalanmadan, kalıp şeklinde yüzden çıkarılıyor. Aktif kömür özellikle cilt nemlenmesinde, boyun çizgileri, kırışıklıklar, alın çizgileri ve cilt sarkıklığı gibi sorunların giderilmesinde etkili. Gözaltına uygulanması bölgedeki ödem sorununu gideriyor ve göz etrafındaki torbaları iyileştiriyor. Uzman Dr. Ömür Tekeli'ye göre haftalık kürler sonunda yüz konturu güzelleşip, cilt en az beş yaş gençleşerek sıkılaşıyor.