Kömürleşmiş Ceset Bulundu

Baf’a bağlı Anarida bölgesinde bir aracın arka koltuğunda kömürleşmiş bir ceset bulunduğu belirtildi.

Baf’a bağlı Anarida bölgesinde bir aracın arka koltuğunda kömürleşmiş bir ceset bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteleri, bahse konu cesedin, dün Anarita bölgesindeki Acemi Er Eğitim Merkezi (KEN) yakınında bir araç içerisinde bulunduğunu yazdılar.

Polisin, cinayet de olmak üzere olayla ilgili tüm ihtimalleri açık tuttuğunu yazan gazete cesede bugün otopsi yapılacağını da belirtti.

Habere göre polis, cesedin Limasol’da çalışan ve Baf’a bağlı Nada’da yaşayan 60 yaşındaki adama ait olduğunu düşünüyor.

Gazete 60 yaşındaki adamın dün sabah evinden ayrılarak “Nada-Anarida” yolunu kullanarak Baf-Limasol yoluna çıktığı yönünde bilgilerin bulunduğunu da belirtti.

BIÇAKLAMA

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Baf sakini yabancı uyruklu 30 yaşındaki adamın, yine yabancı uyruklu olan 20 yaşındaki bir genci bıçakladığını yazdı.

Bahse konu iki kişinin ev arkadaşı olduğunu yazan gazete, bıçaklama olayının nedeninin de polis tarafından araştırıldığını belirtti.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARI

Fileleftheros gazetesi, Rum Narkotik Şube Polis Müdürü Mihalis Katsunotos’un açıklamalarına dayanarak 2020’de 483 uyuşturucu olayının incelendiğini, 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde ise yüzde 8.9’luk bir azalma ile bunun 440’a düştüğünü yazdı.

Habere göre Katsunotos, uyuşturucu konusunda bu yıl 482 kişinin, geçen yıl ise 556 kişinin tutuklandığını söyledi.

Katsunotos, bu yıl içerisinde 139 kilo hintkeneviri, 85 hintkeneviri fidesi, 3.5 kilo metamfetamin ele geçirildiğini ifade etti.

Katsunotos geçen yıl ise 112 kilo hintkeneviri, 35 hintkeneviri fidesi, 157 gr metamfetamin ele geçirdiklerini söyledi.