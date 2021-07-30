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Komutanlardan Tatar’a 1 Ağustos Ziyareti

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Komutanlardan Tatar’a 1 Ağustos Ziyareti
Komutanlardan Tatar’a 1 Ağustos Ziyareti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle komutanlardan oluşan bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Ana Ast Birlik komutanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tümgeneral Zorlu Topaloğlu kabuldeki konuşmasında, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk tarihinin önemli günlerinden biri olduğuna dikkat çekti. 

ASKERLERE VE POLİSLERE ŞÜKRAN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Ağustos Kıbrıs'ın fethi, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, GKK Tümgeneral Topaloğlu şahsında tüm askerlere ve polise şükranlarını iletti.

KIBRIS’IN FETHİNİN 450. YILI

1571’deki Kıbrıs’ın fethinin 450. yıl dönümünde olunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türklerin Kıbrıs’a 450 yıl önce geldiğini, 70 bine yakın şehit verildikten sonra Kıbrıs’ın 2. Selim zamanında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildiğini hatırlattı ve “Bu ata topraklarında gerçekten Osmanlıların büyük fedakarlık ve askeri anlamda büyük bir zaferi olmuştur” dedi.

Osmanlıların Kıbrıs’ı fethinin adada sevinçle karşılandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge idaresine, daha sonra adayı Yunanistan’a bağlama hedefi güden Rum-Yunan ikilisine, EOKA’cılara, Akritas Planına ve tüm insanlık dışı hareketlere karşı direnişini devam ettirdiğini kaydetti.

“GKK, KIBRIS TÜRK HALKININ HUZURU VE ESENLİĞİ İÇİN VAR”

Türkiye’nin desteğiyle Türk Mukavemet Teşkilatı’nın savunma ve direnişe tarihi katkılarına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile adada barış ve huzurun tesis edilmesinin ardından Kıbrıs Türk halkının varlığı, huzuru ve esenliği için kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri ile iş birliği içerisinde donanımıyla, eğitimiyle, gücüyle çağdaş bir şekilde yer aldığını söyledi.

“BURADA TARİHİMİZ, ŞEHİTLERİMİZ, MÜCADELEMİZ VAR”

Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin geldiği noktada devlet erdemini yaşamasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, var olan devletin daha da ileriye taşınmasının, egemenliğin kabul edilmesinin ve dünya tarafından saygı gösterilmesinin en büyük beklentisi olduğunu dile getirdi.

“Burada bir tarihimiz var, mücadelemiz var, şehitlerimiz var. Her hangi bir devlette olması gereken kurum ve kuruluşlarıyla birlikte KKTC şu anda, Doğu Akdeniz’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle var olmaya devam edecektir. Ulusal çıkarlarımız söz konusudur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk ulusuna yakışır bir şekilde mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

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