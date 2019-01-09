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Komuutan 400 kilo uyuşturucuyla yakalandı

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İzmir’de operasyon: Çukurca jandarma komutanı 400 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Komuutan 400 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinin jandarma komutanı, İzmir’in Aliağa ilçesinde 400 kilo uyuşturucuyla yakalandı.

İzmir’de narkotik şube polisleri, bu sabah Aliağa’daki bir tatil köyüne operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 400 kilogram skunk (esrar benzeri bir uyuşturucu) bulundu.

Operasyonda Binbaşı Bilgehan Özkuzanoğlu, Adem Ç., Mehmet Ç., Tuncay K., Süleyman Ç., Mehmet Fatih Ç., Suriye uyruklu Abdulkerim M., Hasan A., Abdulkerim El M. ve yabancı uyruklu İlham B. gözaltına alındı.

Özkuzanoğlu, Hakkari’nin Çukurca ilçesinin jandarma komutanı.

Şüpheliler narkotik şubede sorguya alınırken ev ve iş yerlerinde arama başlatıldı.

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