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Konaklama ve yiyecek giderlerini karşılayan işverenler maaşlardan yüzde 40 kesinti yapabilecek!

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Başbakanlık, ücret eşitsizliğine ilişkin yaptığı düzenlemeyle birlikte, yabancı çalışanların konaklama ve yiyecek giderlerini karşılayan işverenlerin maaşlardan yüzde 40’a kadar kesinti yapabileceğini belirtti.
Konaklama ve yiyecek giderlerini karşılayan işverenler maaşlardan yüzde 40 kesinti yapabilecek!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uzun süredir gündemde olan ücret eşitsizliğine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı.

"İŞVERENLERİN KONAKLAMA VE BESLENME DESTEĞİ SAĞLADIĞI YABANCI İŞÇİLER İLE BU DESTEĞİ ALMAYAN YERLİ ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ ÜCRET FARKI AZALTILACAK"

Başbakanlık tarafından çıkarılan yasa gücünde kararnameyle, işverenlerin konaklama ve beslenme desteği sağladığı yabancı işçiler ile bu destekleri almayan yerli çalışanlar arasındaki ücret farklarının azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

1975’ten beri yürürlükte olan Asgari Ücretler Yasası, tüm çalışanları eşit şekilde kapsıyordu. Ancak uygulamada, işverenlerin bazı yabancı çalışanlara sağladığı destekler nedeniyle maaşlar arasında farklılıklar oluştuğu belirtiliyor. Yeni düzenleme kapsamında, işgücü anlaşması olmayan ülkelerden getirilen yabancı işçilere konaklama ve beslenme için toplamda asgari ücretin yüzde 40’ına kadar indirim uygulanmasına imkan verilecek.

"DÜZENLEME, ÇALIŞMA HAYATINDA ÜCRET ADALETİNİ SAĞLAMAYI AMAÇLIYOR"

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin çalışma hayatında ücret adaletini sağlamayı amaçladığı belirtildi.

"SOSYAL SİGORTA EMEKLİLERİ VE ÇEŞİTLİ AYLIK ALANLARIN, DEVLET ECZANELERİNDEN ALDIKLARI İLAÇLAR İÇİN KATKI PAYI ÖDEMESİ ORTADAN KALKACAK"

Öte yandan, 1991’den beri sosyal sigorta emeklileri, sürekli iş göremezlik geliri, malullük, dulluk ve yetimlik aylığı alanların ilaç harcamalarında yüzde 20 katkı payı ödeme zorunluluğu bulunduğunu ifade eden Başbakanlık, bu uygulamanın, yeni kararnameyle sona erdirildiğini belirtti. Başbakanlık, bu kapsamda olan kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları bireylerin, devlet eczanelerinden aldıkları ilaçlar için katkı payı ödemeyeceğini ifade etti.

Başbakanlık açıklamasında, sağlık hizmetlerine erişimde maddi yüklerin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Yürürlüğe giren bu iki düzenlemeyle birlikte, çalışma hayatındaki ücret farklılıklarının giderilmesi ve sağlık alanında katkı payının kaldırılması amaçlanıyor.

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