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Konaşenkov: Mısır'a özel güçlerimizi konuşlandırmadık

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Konaşenkov: Mısır'a özel güçlerimizi konuşlandırmadık
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Reuters'ın iddiasının aksine, Rusya'nın Mısır'da özel güçlerinin bulunmadığını söyledi.

Reuters'ın, Rusya'nın Mısır'a özel güçlerini konuşlandırdığı iddiasını içeren haberini yalanlayan Konaşenkov, "Rusya'nın Sidi Barrani'de hiçbir özel gücü yok" dedi.

Reuters, ismini vermediği ABD'li ve Mısırlı diplomatik kaynaklara dayandırdığı bir haberinde, Rusya'nın Mısır'daki bir hava üssüne özel güçlerini konuşlandırdığını yazmıştı. Reuters, Rusya'nın bu adımı Libyalı general Halife Hafter'i desteklemek için atmış gibi göründüğünü iddia etmişti.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin uluslararası ilişkiler komitesinin başkan yardımcısı Vladimir Cabarov da Sputnik'e yaptığı açıklamada, Reuters'in söz konusu haberi için 'ilgi gösterilmemesi gereken bir yalan haber' ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Reuters'ın, Mısır'ın Libya sınırında yer alan bir üssüne Rus özel güçlerinin konuşlandırıldığı yönündeki iddiası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a da soruldu.

Lavrov "Yabancı ajansların, Mısır topraklarında birkaç düzine askeri uzmanın ve insansız hava araçlarının fark edildiği yönündeki haberlerini gördüm. Fakat böyle bir şeyi başka bir kaynaktan duymadım" ifadelerini kullandı.

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