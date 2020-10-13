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KONDA Araştırma müdürü Bekir Ağırdır'dan falaş açıklama: AK Parti'nin oyu yüzde 25'e düştü

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KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, KARAR TV'de yayınlanan Ortak Akıl'da Taha Akyol ve Mustafa Karaailoğlu ile gündemi değerlendiriyor.
KONDA Araştırma müdürü Bekir Ağırdır'dan falaş açıklama: AK Parti'nin oyu yüzde 25'e düştü

Taha Akyol ve Mustafa Karaalioğu, KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır ile gündemdeki konuları KARAR TV canlı yayınında masaya yatırıyor. 

Muhalefetin erken seçim çağrıları ne anlama geliyor? Cumhur İttifakı'nda karşılığı ne?

Doğu Akdeniz, Libya ve Azerbaycan-Ermenistan krizinde iktidarın tutumu iç siyaseti ve oy oranlarını nasıl şekillendiriyor?

6 yıl sonra yapılan Kobani Operasyonu ve kayyım atamaları Kürt seçmeni nasıl etkiledi?

Yeni Partilerin potansiyeli var mı? İYİ Parti'deki hareketliliğin anlamı ne?

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