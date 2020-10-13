KONDA Araştırma müdürü Bekir Ağırdır'dan falaş açıklama: AK Parti'nin oyu yüzde 25'e düştü

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, KARAR TV'de yayınlanan Ortak Akıl'da Taha Akyol ve Mustafa Karaailoğlu ile gündemi değerlendiriyor.

Taha Akyol ve Mustafa Karaalioğu, KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır ile gündemdeki konuları KARAR TV canlı yayınında masaya yatırıyor.

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6 yıl sonra yapılan Kobani Operasyonu ve kayyım atamaları Kürt seçmeni nasıl etkiledi?

Yeni Partilerin potansiyeli var mı? İYİ Parti'deki hareketliliğin anlamı ne?