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KONDA Genel Müdürü : Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak

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KONDA Gen. Müd. Bekir Ağırdır ve T24 Yazarı Murat Sabuncu, Sayıların Dili'nde yorumladı
KONDA Genel Müdürü : Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve T24 Yazarı Murat Sabuncu Sayıların Dili'nde,  AK Parti’den istifa ettikten sonra yeni partilerle siyasi arenada yer alacak olan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ve eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun siyasette nasıl bir değişime yol açabileceğini değerlendirdi. Davutoğlu ve Babacan’ın partilerinin ittifak kombinasyonlarında değişiklik yaratabileceğini söyleyen Ağırdır, “Bu iki parti yarım puanlık oy da alsalar bu AK Parti’nin canını çok yakacak” dedi.

KONDA Genel Müdürü Bekir AğırdırBabacan ve Davutoğlu’nun var olan ittifaklarda nasıl bir pozisyon alacaklarının veya yeni bir pozisyon yaratıp yaratamayacaklarının da önemli olduğunu ifade etti. 
Babacan’ın medyaya verdiği demeçlerden kendisini ideolojik eksende bir yerlere konumlandırmadığı, aksine bundan kaçındığı izlenimini verdiğini söyleyen Ağırdır, “Ağırlıklı olarak söylemi doğrudan AK Parti veya Tayyip beyi eleştirmekten daha çok, bugün gelinen noktadaki tıkanmışlık üzerinden yürüyor. Ve daha çok profesyonel siyasetçilerle ilişki kullanmayı hedefleyen bir dili var” dedi.

Babacan’ın uzun süre etkili bir bakanlık görevi yürüttüğünü hatırlatan ve görevi süresince alınan kararların sonuçlarına yönelik hesap vermekten kaçamayacağını söyleyen Ağırdır, “O da bunun farkında ki ‘borcumuz’ var söylemine başvuruyor” dedi.

Davutoğlu’nun Babacan’dan farklı olarak daha net bir siyasi vizyonla yola çıktığını ifade eden Ağırdır,  örgütsel bazda AKP’nin içine girip burada bir rahatsızlık yarattığını söyledi. Davutoğlu’nun AKP’den çözülen, eli sola gitmeyen ve CHP’ye yanaşmayan kitlelerden kendine oy alma potansiyelinin Babacan’dan daha yüksek olduğunu dile getiren Ağırdır, “Davutoğlu’nun başlangıçtaki etkisi Babacan’dan daha yüksek” diye konuştu.

Türkiye’deki kutuplaşmaya da dikkati çeken Ağırdır, ”Hem Babacan hem Davutoğlu’nun partisi ittifak kombinasyonlarını çok etkileyecek. İttifakların fay hatlarında bir dip dalga yaratacak. Bu iki parti yarım puanlık oy da alsalar bu AK Parti’nin canını çok yakacak” ifadelerini kullandı.

Ağırdır, Erdoğan'ın seçimleri beklemeden Davutoğlu ve Babacan'ın kuracağı partileri hedef alabileceğini ve iki partiyi de yıpratmaya çalışacağını vurguladı.

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