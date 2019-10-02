KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: AKP, çekirdek oyunun en düşük noktasında

Kurulacak yeni partileri, değişme olasılığı olan aritmetikleri Murat Sabuncu ve KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır 'Sayıların Dili' programında yorumladı.

"AKP, çekirdek oyunun en düşük noktasında" diyen Ağırdır, siyasetteki gelişmelerde bloklar arası geçişlerden ziyade iktidar içi davranışların etkili olacağını söyledi ve "Bloklar arası geçiş hala düşük" dedi.

İktidar bloğunda AKP'nin etkisi azalırken MHP'nin etkisinin göreceli olarak arttığını ifade eden Ağırdır, İyi Parti'nin ise varlığını sürdüreceğini belirtti. İyi Parti'ye oy veren kesimin gitgide artan, metropollerde yaşayan, seküler hayat tarzına sahip ama değer dünyası muhafazakâr kişiler olduğunu belirten Ağırdır, MHP seçmenlerinin geleneksel hayat tarzı olan muhafazakârlar olduğunu belirtti.

Gençlerin yarısının mevcut aktörlerle Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ağırdır, toplumun yüzde 40'a yaklaşan kesiminin hemfikir olduğunu söyledi ve “Başkanlık sistemine bugün AKP’liler de ‘hayır’ der” diye konuştu.