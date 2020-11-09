KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Albayrak’ın istifası iktidar blokundaki çatlağın aileye kadar ulaştığını gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası ne anlama geliyor...
Bu istifa Türkiye’yi erken seçime götürecek sürecin başlangıcı olabilir mi?
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Sayıların Dili'nde Murat Sabuncu'ya yorumladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası ne anlama geliyor...
Bu istifa Türkiye’yi erken seçime götürecek sürecin başlangıcı olabilir mi?
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Sayıların Dili'nde Murat Sabuncu'ya yorumladı
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