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KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP yüzde 15'i geçebilir

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KONDA Genel Müdürü Ağırdır, HDP'nin seçimlerde yüzde 15 oy oranını yakalayıp geçme ihtimali bulunduğunu belirtti.
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP yüzde 15'i geçebilir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) bileşenlerinden Yeşil Sol Parti’nin 9'uncu kuruluş yıl dönümü için düzenlenen panelde konuşan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, "İlk defa seçmen olacak insan sayısına il il baktığınız zaman, görüyorsunuz ki zaten HDP’nin güçlü olduğu yerlerde yüzde 25 ile yüzde 30 arasında. HDP sadece kendi doğal tabanının oyuyla bile, 15’i yakalayabilir ve geçebilir de" ifadelerini kullandı.

 

Ağırdır olası bir seçimde, HDP'nin alabileceği oy oranıyla ilgili şunları söyledi:

"HDP için bazı araştırmalarda yüzde 10’u geçti mi geçmedi mi tartışılıyor. Benim ise iddiam 15’i de geçebilir. Sadece Türklerden oy alacağı için bile değil. Türkiye’de siyaset, demografik değişimi de izlemiyor. Herkes Z kuşağı peşinde, Z kuşağını anlayalım diye uğraşıyor partiler. İlk defa seçmen olacak insan sayısına il il baktığınız zaman, görüyorsunuz ki zaten HDP’nin olduğu yerlerde yüzde 25 ile yüzde 30 arasında. Yüzde 15 genel Türkiye toplumundaki karşılığı. HDP sadece kendi doğal tabanının oyuyla bile, -öyle emanet oy gibi saçmalıklara ben zaten hiç inanmadım da- 15’i yakalayabilir ve geçebilir de."

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