KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Salgın krizinden sonra dalga dalga ekonomik kriz gelecek; iktidar ise ‘biz’ ve ‘onlar’ ayrımında
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ile gazeteci Murat Sabuncu yorumladı
Yeni tip Koronavirüs(Covid-19) hayatı durdurdu. İnsanlar yaşam tarzını değiştiriyor veya daraltıyor.
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve T24 yazarı Murat Sabuncu, yasakları ve yeni düzenleri ile Koronavirüs’ün toplumsal yansımalarını yorumladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.