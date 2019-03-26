KONDA Genel Müdürü seçim sonucu tahminini açıkladı: Denge değişecek

KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 31 Mart seçimlerine ilişkin Medyascope TV’de açıklamalarda bulundu.

“Kararsız bir kitle var. Bir tanesi gerçekten kararsız olanlar ve onlar büyük ihtimalle seçime de gitmeyecek. Bir tanesi de halen gerçekten kararsız olanlar. Muhalefet blokunda sandığa gitmeyenler daha çok olurdu. Bu seçimler öncesinde ise muhalefet konsolide olmuş vaziyette ve heyecanlı" diyen Ağırdır, "Bunun nedeni, iktidar blokunun kullandığı dil. Bu seçimdeki çok muhtemel ki, iktidar bloku ile muhalefet bloku arasında, Türkiye genelinde yüzde 51’e yüzde 49 olan denge değişecek" ifadelerini kullandı.

KONDA SEÇİM ÖNCESİ GELENEKSEL ANKET SONUCUNU AÇIKLAMAMIŞTI

Bu yıl seçim öncesi geleneksel hale gelen anket sonuçlarını açıklamayan KONDA, konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

Bilindiği gibi şirketimiz her seçim öncesi Perşembe günü seçime dair son araştırmanın bulgularını ve öngörülerini kamuoyu ile paylaşmakta, ilke olarak da diğer zamanlarda seçime dair hiçbir bulguyu açıklamamakta, seçimin sayısal sonuçlarına dair tartışmalara dahil olmamaktadır.

Önümüzdeki yerel seçimlerde siyasi tarihimizde ilk kez karşımıza çıkan farklı bir uygulama ve duruma tanıklık edeceğiz. Partiler yerel seçimlere dönük formel veya informel ittifaklar şeklinde seçime gireceklerdir. Kimi yerlerde iki parti arasında “tam ittifak” yapılmış şekilde, hem belediye başkanlığı hem de yerel meclisler için ortak aday ve listelerle seçime gidilecek; kimi yerlerde ise “yarım ittifak” yapılmış şekilde, belediye başkan adayı ortak ama yerel meclis listeleri farklı olarak seçime gidilecektir. Kimi yerlerde ise ittifak yoktur. Üstelik ittifaklar simetrik değildir. Yani bazı yerlerde bir ittifak varken karşısında ittifak yoktur. Bazı yerlerde örneğin HDP hiç aday çıkarmamışken, bazı yerlerde ise şimdiye kadar hiçbir araştırmada göze görünür oranda toplumsal destek bulgusu olmayan DSP’den seçim sonuçlarına etki edebilecek adaylar vardır. Bazı yerlerde ise yine şimdiye kadar araştırmalarda bahsi geçmeyen bağımsız adaylar vardır.

Birbirinden farklı bu rekabet durumları nedeniyle 31 Mart akşamı Yerel Seçim sonucu olarak herhangi bir partinin Türkiye genelindeki oyunu aritmetik olarak hesaplamak ve hakkında konuşmak KONDA açısından mümkün olamayacaktır.

Her bir seçim bölgesi için ayrı araştırmalar yapıp seçim sonucuna dair bulgulara erişmek teknik olarak mümkün olsa dahi bu büyüklük ve yaygınlıktaki araştırmalar için bir iş modelimiz bulunmamaktadır.