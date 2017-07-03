Konferans 5’li toplantı ile başladı

Kıbrıs müzakerelerinde adadaki taraflarla garantörleri bir araya getiren Kıbrıs Konferansı’nda bugünkü çalışmalara 10.00 sıralarında başlandı.

Taraflar, 5’li toplantıyla başlayan bugünkü toplantıda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıkladığı cuma akşamı varılan mutabakat gereği, tüm müzakere başlıklarında askıda bekleyen stratejik hususları içeren paket önerilerini sunmak üzere bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve müzakere heyeti, konferansın yapıldığı Le Regent Kongre Merkezi’ne gelişinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından karşılandı.

Akıncı ve müzakere heyeti, konferansa öncesinde bir değerlendirme toplantısı yaptı.

KIRILMA ANI

Kıbrıs Konferansı’nı Kıbrıs sorununun kırılma anı olarak değerlendiren diplomatik kaynaklar, “Yönetim ve Güç Paylaşımı”nı nüfus oranlarına göre düzenleme eğilimindeki Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini içine sindirdiğini gösteren adımlar atmaması halinde konferansın çözümle sonuçlanma ihtimalinin riske gireceğine inanıyor.

“Yakınlaş-kazan” yaklaşımına onay veren taraflar, birbirlerine makul ölçüler içinde ne kadar yakınlaşırsa, o kadar kazanım elde edebilecek.