Konferans bugün 5’li toplantıyla başladı

“Mülkiyet”, “Yönetim ve Güç Paylaşımı”, “Toprak”, “AB İlişkileri” ve “Ekonomi” başlıklarıyla “Güvenlik ve Garantiler” konularında açıkta kalan hususların paket şeklinde birbirleriyle bağlantılı olarak eş zamanlı ele alınması anlayışı gündeme geldi.

Akşamki yemekli çalışma toplantısında tüm taraflar “yakınlaş-kazan” yaklaşımına onay verdi.

Kıbrıs sorununa 2 kurucu devletin eşitliğine dayalı federal çözüme ulaşmak hedefiyle İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı bugün de taraflar ve garantörlerin katıldığı 5’li toplantı başladı.

Cenevre saatiyle saat 10.30’da 1+1 formatıyla yapılması öngörülen toplantı, Rum liderin heyetine Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’i de eklemeyi talep etmesi üzerine, 2+1 formatıyla yapılıyor. Liderlerin müzakerecilerinin yanısıra sözcülerinin katıldığı toplantıya garantörler de Dışişleri Bakanları seviyesinde temsil ediliyor.

Ocak 2017’de Cenevre’deki siyasi düzeydeki konferansın devamı niteliğinde başlayan Crans Montana’daki toplantı, bir yandan Kıbrıs’taki taraflar ve garantörlerin katıldığı beşli toplantılar, bir yandan da liderlerin tüm başlıklarda askıda kalan unsurları ele aldığı görüşmeler şeklinde 3 gündür sürüyor.

AÇIKTA KALAN HUSUSLAR PAKET HALİNDE BAĞLANTILI ELE ALINIYOR

Kıbrıs’taki tarafların hem kendi aralarında, hem de garantörlerle gerçekleştirdiği toplantıların ardından dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelmesiyle, “Mülkiyet”, “Yönetim ve Güç Paylaşımı”, “Toprak”, “AB İlişkileri” ve “Ekonomi” başlıklarıyla “Güvenlik ve Garantiler” konularında açıkta kalan hususların paket şeklinde birbirleriyle bağlantılı olarak eş zamanlı ele alınması anlayışı gündeme geldi.

Elde edilen bilgiye göre, ilk 2 günün sonunda, sıkıntıların aşılıp, ilerleme sağlanabilmesi amacıyla konuların bir paket anlayışıyla ilişkilendirilip, ele alınması gündeme geldi. 6 başlığın tümünü kapsayan bir paket anlayışı fikrinin yanısıra değişik konuları içeren mini paket anlayışı masaya geldi. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının her iki alternatife de açık olduğunu bildirmesine rağmen Rum tarafı süre istemişti.

“YAKINLAŞ-KAZAN” YAKLAŞIMI

Liderlerle gerçekleştirdiği ikili temasların ardından garantörlerle ayrı ayrı görüşen Guterres’in önerisi üzerine garantörlerle liderlerin bir araya geldiği akşamki yemekli çalışma toplantısında tüm tarafların “yakınlaş-kazan” yaklaşımına onay verdiği öğrenildi.

Çizilen çerçeve içinde önümüzdeki hafta ilerleme olması halinde başbakanların da Crans Montana’ya gelmesi öngörülüyor.

Diplomatik çevreler, taraflarca kabul edilen bu çerçevede çalışılmaya başlanması halinde sürecin, fazla uzamadan, olumlu ya da olumsuz tamamlanacağı görüşünde.